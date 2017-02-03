Yeni Rektör Şengörür'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Kültür ve Turizm İl Müdürü Necmi Asan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.



Ziyarette Kültür ve Turizm İl Müdürü Necmi Asan, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Şengörür'ü tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Şengörür, Kültür ve Turizm İl Müdürü Necmi Asan'a teşekkür etti. - KIRKLARELİ