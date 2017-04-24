Yeni Ppk Üyesi Belli Oluyor
TCMB Başkan Yardımcılığından istifa eden Ahmet Faruk Aysan'ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Fatih Güldamlasıoğlu seçildi.
TCMB Başkan Yardımcılığından istifa eden Ahmet Faruk Aysan'ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Fatih Güldamlasıoğlu seçildi.
Kaynak: Dunya.com
-
ODTÜ'lü Aslı 3 ayda Türkiye'nin 2. büyük kuşkonmaz üreticisi oldu
-
Uçuşlarını durduran Borajet, 400 kişiyi işten çıkarıyor
-
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
-
Kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz! İşte detaylar
-
Merkez Bankası'yla ilgili önemli gelişme!
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Dünya nükleer bomba beklerken, Kim'den bu fotoğraflar geldi