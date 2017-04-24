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Yeni Ppk Üyesi Belli Oluyor
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Yeni Ppk Üyesi Belli Oluyor

TCMB Başkan Yardımcılığından istifa eden Ahmet Faruk Aysan'ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Fatih Güldamlasıoğlu seçildi.

Yeni Ppk Üyesi Belli Oluyor

TCMB Başkan Yardımcılığından istifa eden Ahmet Faruk Aysan'ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Fatih Güldamlasıoğlu seçildi.

Kaynak: Dunya.com

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