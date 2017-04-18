Yeni Politikalarla Hayvan İthalatını Düşüreceğiz'
Müsteşar Yazıcı, "Bir an önce ithalatı bitirmek istiyoruz.
Müsteşar Yazıcı, "Bir an önce ithalatı bitirmek istiyoruz. Bunun için hayvancılıkta yeni teşvik ve destek modelleri geliştiriyoruz. Yeni politikalarla hayvan ithalatını düşüreceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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