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Yeni Politikalarla Hayvan İthalatını Düşüreceğiz'
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Yeni Politikalarla Hayvan İthalatını Düşüreceğiz'

Müsteşar Yazıcı, "Bir an önce ithalatı bitirmek istiyoruz.

Yeni Politikalarla Hayvan İthalatını Düşüreceğiz'

Müsteşar Yazıcı, "Bir an önce ithalatı bitirmek istiyoruz. Bunun için hayvancılıkta yeni teşvik ve destek modelleri geliştiriyoruz. Yeni politikalarla hayvan ithalatını düşüreceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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