Yeni Pdf Uzmanınız!

Adobe Reader'a alternatif olarak kullanabileceğiniz PDF-XChange Viewer, PDF belgelerini hızla açıp görüntülemenize, üzerinde işaretlemeler yapmanıza izin veriyor.



Yazılımı kullanarak bilgisayarınızdaki PDF dosyalarını açabildiğiniz gibi, belgeyi direkt olarak indirmeniz de mümkün. Kullanımı kolay bir arayüze sahip PDF-XChange Viewer, penceresinin üst kısmında çeşitli gezinti ve düzenleme araçları sunuyor. Yazılımın görünümünü istediğiniz gibi özelleştirip, görünmesini istemediğiniz araçları gizleyebiliyorsunuz.



PDF-XChange Viewer'ın sunduğu işlevler arasında işaretleme araçları, bağlantı araçları, ölçüm araçları ve yakınlaştırma-uzaklaştırma araçları var. Sayfalar arasında takılmadan, hızla dolaşabiliyor, sayfaları farklı şekillerde görüntüleyebiliyorsunuz. PDF üzerine kendi yorumlarınızı ekleyip, eposta uygulamanız yoluyla direkt olarak göndermeniz de mümkün.



Adobe Reader size hantal ve yavaş geliyorsa ve işlevsel bir alternatif arıyorsanız, PDF-XChange Viewer bizce bir şansı hak ediyor.



İndirin: PDF-XChange Viewer