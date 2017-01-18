Yeni Otogar Çevresindeki Dere Islah Ediliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yeni Otogar'ın çevresindeki dere yatakları Ayvalık Belediyesi tarafından ıslah ediliyor.



Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen kentin dört bir köşesinde selin izlerini silmeye yönelik çalışmalarda, yaklaşık 2 ay kadar önce ilçede yaşanılan sel afetinin izlerinin silinmesi ve yeni yağışlarda da derenin taşmamasının hedeflendiği bildiriliyor.



Yapılan çalışmalarla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, bu kış mevsiminin yoğun yağışlarla geçtiğini hatırlattı.



Yeni otogardan geçen derenin sel taşkını ile birlikte ana yola yığıntı yapmaya başladığını belirten Başkan Gençer, ıslah çalışmalarının ardından Yeni Otogar mevki çevresinde yaşanılan sel afeti nedeniyle yaşanılan olumsuzluğun ortadan kaldırılacağını söyledi. - BALIKESİR