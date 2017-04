Yeni Nokia akıllı telefonlar tasarımlarıyla fark yaratıyor.





Tasarımlarıyla Fark Yaratan Yeni Nokia Akıllı Telefon Serisi…



Üstün tasarımıyla farkını ortaya koyan Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'da İskandinav stiliyle Nokia'nın tasarım geçmişinden esinlendi. 600 farklı testten geçen cihazlar, güvenilirlik ve dayanıklılığa odaklanan bir tasarım anlayışının ürünü olarak ortaya çıktı.



Yeni Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 akıllı telefonları tasarımıyla fark yaratıyor. Nokia'nın çarpıcı tasarım geçmişinden ilham alarak yaratılan cihazların cesur ama yalın ve doğal karakteri, esnek İskandinav tasarımıyla bir araya getirildi.



Yeni Nokia Akıllı Telefon Serisi, 600 Farklı Testten Geçen Yeni Modeller





Nokia'nın yeni akıllı telefonları Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6, materyallerin doğal özelliklerinden faydalanan, böylece her parçanın daha çok çalışmasını sağlayarak çok daha yüksek kaliteli bir ürün ortaya koyan tasarım mirasının bir devamı niteliği taşıyor.



HMD Global Nokia Telefon Tasarım Ekibi Lideri Raun Forsyth, cihazların tasarım hikayesini şöyle aktardı:



"Yeni akıllı telefonlardaki tasarımlarımız Nokia'nın inanılmaz geçmişinden aldığımız ilhamla hayata geçti. İskandinav yaklaşımıyla heyecan verici karakter ortaya çıkardık. Tasarım sırasında makinelere değil, cihazın kendisine odaklanan bir anlayışla yaklaştık. Tek bir cihaza makineyle biçim vermek için neredeyse 1 saat harcıyoruz. Bu da cihaza elde kusursuz bir tutuş sağlayan 3 boyutlu bir his veriyor."



600 Farklı Testten Geçen Yeni Nokia Akıllı Telefonlar





Tasarımın sadece bir fikirden ibaret olmadığını, kullanıma hazır kusursuz bir ürün elde etmek için cihazın sürekli olarak test aşamalarından geçmesi gerektiğin söyleyen Raun Forsyth;



"Cihazları 600 farklı testten geçiriyoruz ve bunların 50'si tamamen güvenilirliğe ve sağlamlığa odaklanıyor. Akıllı telefonlar, kullanıcıların her an, her yerde yanında olduğunu biliyoruz, bu nedenle cihazı güvenle kullanabilmeleri bizim en büyük önceliğimiz" dedi.



Yeni Nokia 6 Teknik Özellikleri





