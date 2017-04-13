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Yeni Nikon D7500 Üst Seviye İşlemcisiyle 1250$'dan Geliyor
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Yeni Nikon D7500 Üst Seviye İşlemcisiyle 1250$'dan Geliyor

Yeni Nikon D7500 1250 Dolar Satış Fiyatı Bu Yaz Geliyor Yeni Nikon D7500 Orta Seviyeye Üst Seviye Özellikleri Getiriyor.

Yeni Nikon D7500 Üst Seviye İşlemcisiyle 1250$'dan Geliyor

Yeni Nikon D7500 1250 Dolar Satış Fiyatı Bu Yaz Geliyor


Yeni Nikon D7500 Orta Seviyeye Üst Seviye Özellikleri Getiriyor.

Nikon'un orta seviyedeki yeni dijital kamerası üst seviye D500'ün bazı özellikleri ile güçlendirilmiş olarak geliyor.

Orta seviye yeni dijital kamera almaya hedefleyenler için güzel bir alternatif bu yaz Nikon'dan geliyor. 1250$ Satış fiyatı ile yaza damgasını vuracak yeni model için beklemek isteyebilirsiniz.

Yeni Nikon D7500 Özellikleri Nelerdir? diye sorarsanız.


Yeni Kamera 20.9 Megapiksel çözünürlüklü DX formatlı bir sensöre sahip, ISO aralığı 100-51,600, 8fps sürekli çekim ve 24,25, 30fps 4K UHD video desteği.

D7500 belki de en güzel özelliği üst seviye D500 DSLR ile aynı işlemciye sahip olarak gelmesi, Expeed 5 görüntüleme çipi kullanılıyor. Şirket kamerayı daha hızlı hareket ettirecek ve düşük ışıklarda bile kolaylıkla ve performansla kullanılabilecek çok yönlü bir hale dönüştürmüş oluyor.

3.2 inçlik LCD devrilen ekran ve OLED elektronik vizöre sahip. Dahili Bluetooth ve WiFi desteği ile kablosuz olarak, akıllı telefonlarla fotoğraf paylaşmanıza olanak tanınıyor.

Galeri: Nikon D7500  | 11 Foto








Orta Seviyeye Üst Seviye Özellikleri Getirecek Yeni Model Bu YAZ Geliyor!


Nikon yeni kameranın tam olarak ne zaman dijital marketlerde yer alacağını açıklamadı ancak; bu yaz geleceğini söyledi.

1250$ Body fiyatına 18-140mm f/3.5-5.6 AF-S DX Nikkor lenslerin eklendiği paketle fiyat 1750$'a çıkıyor olacak. Almak isteyenler şimdiden kenara biraz para koymak isteyebilir.

Nikon

http://www.teknotalk.com/yeni-nikon-d7500-56339/

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