Yeni Nesil Pazarlama Stratejileri
Pazarlama modelleri değişti!
Pazarlama modelleri değişti!, Bildiğimiz pazarlama modelleri dışında neler yapabiliriz? Düşük maliyetler ile nasıl farklar yaratabiliriz? Pazarlama sadece zihinsel algı yönetimi midir?
Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.
Katılım ücretsizdir.
Otopark mevcuttur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Başakşehir
Mekan : Başakşehir Living Lab
Mekan Adresi : Başak Mahallesi, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Caddesi, No: 5
Başlangıç Saati : 02.05.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 16: 00: 00
Kategori : Yeni Nesil Pazarlama Stratejileri
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io