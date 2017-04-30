Pazarlama modelleri değişti!, Bildiğimiz pazarlama modelleri dışında neler yapabiliriz? Düşük maliyetler ile nasıl farklar yaratabiliriz? Pazarlama sadece zihinsel algı yönetimi midir?



Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.



Katılım ücretsizdir.



Otopark mevcuttur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Başakşehir



Mekan : Başakşehir Living Lab



Mekan Adresi : Başak Mahallesi, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Caddesi, No: 5



Başlangıç Saati : 02.05.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 16: 00: 00



Kategori : Yeni Nesil Pazarlama Stratejileri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır