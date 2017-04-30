Yeni Nesil Pazarlama Stratejileri

Pazarlama modelleri değişti!

Yeni Nesil Pazarlama Stratejileri

Pazarlama modelleri değişti!, Bildiğimiz pazarlama modelleri dışında neler yapabiliriz? Düşük maliyetler ile nasıl farklar yaratabiliriz? Pazarlama sadece zihinsel algı yönetimi midir?

Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Katılım ücretsizdir.

Otopark mevcuttur.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Başakşehir

Mekan : Başakşehir Living Lab

Mekan Adresi : Başak Mahallesi, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Caddesi, No: 5

Başlangıç Saati : 02.05.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 02.05.2017 16: 00: 00

Kategori : Yeni Nesil Pazarlama Stratejileri

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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