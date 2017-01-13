Yeni Nesil Gençlik" Konferansı

Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren, "Emek vereceğimiz ve geleceğin Türkiye'sini taşıyacak kıvamda yetiştirmemiz gereken genç nesillerimiz var. Onların bir tekinin bile üstüne çizgi çekemeyiz." dedi.



Taşgetiren, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Şubesince Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Yeni Nesil Gençlik" konferansında, gelişme, ilerleme ve kalkınmanın eğitimle sağlanabileceğini vurguladı.



Hayatta her şeyin bir değeri bulunduğuna, bilgi birikim ve kalitenin bu değeri artırdığına işaret eden Taşgetiren, "Bu değer yüksek bilgiye sahip olunmasıyla artar. Bilgimiz, kapasitemiz, bizim ederimizdir. Bu eder aynı zamanda ülkenin zenginliğidir." diye konuştu.



Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın İslam coğrafyası olduğunu dile getiren Taşgetiren, şöyle devam etti:



"Yaşadığımız coğrafya çok önemli. Bu, bizim coğrafyamız ve biz de öncülüğünü yapacağız. Bunu siz genç nesiller bilginizle, özgül ağırlığınızla başaracaksınız. İstesek de istemesek de dünya ile temas halindeyiz. Bu, normal zamanlarda yarış halinde, anormal boyutlara gidildiğinde de savaş halinde ete kemiğe bürünüyor. Bilgi ve kişilik donanımı, neticeleri belirleyen önemli unsurlardır. İman, coşku bilgi ile donanırsa yarışta daha olumlu neticeler almak mümkündür."



Taşgetiren, Türkiye'de 18 milyon çocuk ve genç bulunduğunun altını çizerek, "Emek vereceğimiz ve geleceğin Türkiye'sini taşıyacak kıvamda yetiştirmemiz gereken genç nesillerimiz var. Onların bir tekinin bile üstüne çizgi çekemeyiz. 2023, 2053, 2071 gibi ufuklar dünyada Türkiye'ye yüksek paye sağlamak için önümüze konuluyorsa, bu ancak cansiperane bir tırmanma iradesiyle olur. Gençlerimizi iyi yetiştirmekle, bilgiye sahip ve hükmettirmekle olur." diye konuştu.