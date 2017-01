Yeni Nesil Çiftlikler Robotlarla Donatılacak'

Berlin'de düzenlenen 'Uluslararası Yeşil Hafta' tarım ve gıda fuarının en ateşli konusu 'akıllı robot çiftlikleri' oldu. Pazar İstihbarat Şirketi Tractica, 2015 yılında 3 milyar dolar civarında olan robot çiftlikleri pazarının büyüklüğünün 2024'te 74 milyar dolar'a ulaşacağını ön görüyor.



Bu yenilikçi çiftliklerden biri de 'otomatik hayvancılık sistemi' idi. Buzağılar için, oluşturulan sistemde bir beslenme makinesi bulunuyor. Makineler içeriklerindeki süt tozunu suyla karıştırarak buzağılara veriyor. 10 bin Euro'ya satışa sunulan sistem ısısı mükemmel derecede ayarlanmış, taze ve her zaman kullanılabilir sütle buzağıları besliyor. Şirketin Pazarlama Departmanı Müdürü Birgit Warnet, sistemin faydalarını "Avantaj, çiftçilerin artık ağır kovaları sürüklemelerine gerek kalmayacak olması. Her an temizlemek zorunda da değilsiniz. Her seferinde besleme sürelerini yeniden ayarlamanıza gerek yok. Yalnızca buzağılara bunun nasıl çalıştığını gösterin, artık sabah saat altıda buzağıları beslemek için kalkmıyor ve daha esnek bir zamana sahip oluyorsunuz" şeklinde açıkladı.



On an excellent Lely robot farm today with fleck cow's pic.twitter.com/AKRP2FzS4E— Michael Downey (@michaeldowney6) 19 Ocak 2017



Berlin Fuarı'na katılan deneyimli çiftçiler bu robotların çiftliklerinde kullanılmasına henüz ikna olmuş değiller. Ama aralarında değişikliği çiftçi Johannes Lösing gibi kabul edenler de var:



"Ben 45 yıllık çiftçiyim. Şimdi işi oğlum devralmak üzere. Bugüne kadar benim bildiklerim ve öğrendiklerimle, oğlumun aldığı eğitim sırasında öğrendikleri arasında ciddi bir çatışma var. Oğlum çok iyi bir eğitim aldı. Ama yeni teknolojilerden söz ettiğinizde bunun bir çatışma alanı olduğunu anlıyorsunuz. O bu konuda benden çok daha rahat ve benim neslim bu teknolojileri daha çok eleştiriyor."



Berlin'de düzenlenen 'Uluslararası Yeşil Hafta' tarım ve gıda fuarında 29 Ocak'a kadar 1500'den fazla katılımcı ürünlerini sergiledi.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Yeni robotlarla donatılacak Fuar nesil Berlin Ekoloji Yeni teknolojiler Robot teknolojisi çiftlikler TarımZiraat Gepost: 30 januari 2017