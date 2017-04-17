Yeni Nesil Audi A3 Geliyor

CARMEDYA.COM – Audi, makyajlı A3 geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Ayrıntılarıyla fazlasıyla dikkat çeken modelin şimdilerde ise yeni versiyonunun geleceği gündeme geldi. Hatta bu yeni modelin 2019 yılında ortaya çıkması bile duyuldu. Modelin Audi A4 modeline benzeyip benzemeyeceği netlik kazanmadı. Modelde farklı gövde seçenekleri olacak.



İçeride ise sanal kokpit sistemi yer alabilir. Ayrıca WiFi hotspot, kablosuz telefon şarj sistemi gibi özelliklerin ön plana çıkması gündemde. Modelin MQB platformunun daha güncellenmiş versiyonu ile gelmesi bekleniyor. Güncellenen platformun uzaması da gündemde. Bu sayede arkadaki yolcuların diz mesafesi konusunda rahatlayacakları düşünülüyor.



Modelin motor seçenekleri henüz netleşmese de, selefine benzer üniteler ile satılması bekleniyor.