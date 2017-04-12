Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan referandum una işaret ederek, "Türkiye'yi 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanı belli olacak, aynı zamanda TBMM'nin üyeleri de, milletvekilleri de seçilmiş olacak. Seçimler 4 yıldan 5 yıla çıkmış oluyor. Dolayısıyla, yeni modelde garantili hükümet sistemi geliyor. Seçim mutlak iktidarı sağlıyor" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, TGRT Haber televizyonunda TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Başbakan Yıldırım, İzmir programının yoğun olduğuna işaret ederek, "Günler tabii azalınca Pazar gününe, 3 günümüz var. Dolayısıyla talep çok, hepsini karşılamamız da mümkün değil. Olabildiğince çok fazla hemşehrimize, İzmirliye ulaşmak için 3 günü İzmir'e ayırdık. Bugün üçüncü gün. Yarın Kütahya ve Bilecik, öbür gün Ankara var. Cumartesi İstanbul var, böylelikle koşuyu tamamlamış olacağız. Sen de imtihandan geçtin, çok iyi gördüm Allah sağlığına, sıhhatine kavuştun, aramıza geldin. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e 2,5 aylık kampanya süresinde 4 gün geldim, Anadolu'nun birçok şehrini dolaştık, bu hafta üçüncü gün İzmir'deyiz. İzmir'e daha fazla gelmem gerektiğini biliyorum ama memleketin her yerinde vatandaşlarla buluşmamız gerekiyor. Memleketin her rengini, kokusunu, zenginliğini ve hoşgörüsünü yaşamamız gerekiyordu, biz de Iğdır'dan başladık İzmir'e kadar bütün şehirleri bir kısmını Cumhurbaşkanımız, bir kısmını özellikle büyük şehirleri Cumhurbaşkanımız, diğerlerini biz, bazı şehirleri de ortak yaptık. Onlar da hangileri İstanbul, İzmir ve Ankara" ifadelerini kullandı.



"Bu bir halk oylaması, partiler seçime girmiyor" diyen Yıldırım, "Adayları yok, milletvekilleri yarışmıyor, partiler yarışmıyor. Biz bir halk oylaması yapıyoruz. Bu halk oylamasında da Türkiye geleceğine karar verecek. Yönetim sisteminde bir değişikliğine gidiyor. Türkiye bugün parlamenter sistem modelinden başbakanlık yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine taşındığı yeni bir modele geçiş için halk oylaması yapılacak. Vatandaşımızın oluru alındıktan sonra bu hak oylamasının sonucu inşallah güveniyor, bu halk oylamasının sonucu olumlu çıkacak, evet çıkacak. Ondan sonra, yapılacak genel seçimde, artık yeni sisteme göre seçim yapılacak. İki sandık aynı günde konacak, birinde milletvekilleri seçilecek. Diğerinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak, aynı bugün belediye seçimleri gibi. Seçim bittiği gün, akşam sonuçlar açıklandığında Türkiye'yi 5 yıl yönetecek Cumhurbaşkanı belli olacak, aynı zamanda TBMM'nin üyeleri de, milletvekilleri de seçilmiş olacak. Seçimler 4 yıldan 5 yıla çıkmış oluyor" diye konuştu.



"Yeni modelde garantili hükümet sistemi geliyor" diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Seçim mutlak iktidarı sağlıyor. Yani, parçalı iktidar söz konusu değil çünkü verilen oyların yüzde 50 artı birini almadan seçilemiyorsunuz, cumhurbaşkanı seçilemiyorsunuz. Bu oyu alınca da artık tek başına iktidar oluyorsunuz. Tek başınıza iktidar oluyorsunuz, 5 yıl süreyle ülkeyi yönetiyorsunuz. Milletvekilleri de 5 yıl süreyle yasama organı Meclis'i çalıştırıyor, kanunları çıkarıyor, cumhurbaşkanı ve kabinesini yardımcılarını denetliyor. Onlarla ilgili soruşturma icap ediyorsa yapabiliyor. Ayrıca, Meclis'in denetim yetkileri, gensoru, güvenoyu hariç hepsi devam ediyor. Meclis'in gücü artıyor. Çünkü milletvekilleri daha bağımsız hale geliyor ve milletvekilleri kanun teklifini verebiliyor."