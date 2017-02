Yeni Mını Countryman Karşınızda

CARMEDYA.COM – Tamamen yeni bir araç haline gelmesine rağmen hala tipik bir MINI Countryman: 2017 baharında fevkalade başarılı bir önceki modelinin yerini alacak olan yeni, ikinci nesil MINI Countryman, bu SAV'nin (Sportif Aktivite Aracı) gelecekte premium kompakt sınıfında rekabet edecek olması nedeniyle boyut bakımından oldukça büyüdü.



Boyutlar, kabin genişliği ve bagaj kapasitesi bakımından bugüne kadarki en geniş MINI olarak anında fark ediliyor ancak önemli oranda daha yüksek teknolojik malzemeler, bir takım önemli ölçüde daha güçlü ve verimli motorlar, hatta daha dinamik sürüş deneyimi ve çok daha fazla gelişmiş, son teknoloji ürünü araç bağlantısı özelliği sunuyor. Kompakt SUV segmentindeki MINI şampiyon, özellikle zorlu yol koşullarında ve off-road alanlarında, gerçek birçok yönlü performans sunmasını sağlayan ALL4 dört çeker sistemi ile birlikte sipariş edilebilir. Yeni beş kişilik MINI Countryman Los Angeles Otomobil Fuarı'nda (18-27 Kasım 2016) görücüye çıktı.



MINI Countryman en hızlı büyüyen segmentte rekabet edecek.



Boyutları nedeniyle, sempatik MINI Countryman şimdiye kadar bir alt sınıfta rekabet etmiştir. 4.299 milimetre (+ 202 mm) dış uzunluğu, 1.822 milimetre (+ 33 mm) genişliği, 1.557 milimetre (+ 7 mm) yüksekliği ve 2.670 milimetre (+ 75 mm) aks mesafesi ile birlikte, yeni MINI Countryman boyut bakımından önemli ölçüde büyümüştür.



Dış tasarım: Mütevazı şekilde değiştirilmiş MINI imzalı bölümler.



Yepyeni bir SAV olarak 2010 yılında tanıtılan MINI Countryman'in bugüne dek temelde dış tasarımının ve konseptinin gücüyle neredeyse yarım milyon müşteriyi memnun ettiği düşünüldüğünde, organik evrime odaklanarak yeni nesli geliştirirken hafif bir dokunuş gerçekleştirmek çok önemliydi. Geriye kalanlar ise arttırılmış sürüş yüksekliği, yarı otomatik koltuk konumu (MINI Clubman'e göre 90 milimetre daha yüksek) ve otomobilin karakteristik offroad tarzındaki dikey vurgu gibi SUV/SAV göstergeleridir. Değiştirilen ve optimize edilen MINI bölümleri yeni MINI Countryman'i rakiplerinden net bir şekilde farklı kılmaktadır. Yeni SAV, emsallerine göre önemli ölçüde daha büyük, daha dayanıklı ve büyümüş bir hale gelmiş ve görsel olarak son derece özgün bir premium kompakt otomobil yaratılmıştır.



Ön kısımda, MINI imzalı altıgen krom radyatör ızgarası bulunur.



Tasarımı ise motora bağlı olarak değişir ve otomobilin gücü hakkında ipuçları verir. Yeni MINI Countryman'in karakteristik öğeleri arasında ön çamurluklara kadar uzanan ve ön bölümün tamamına odaklanmış bir görünüm sunan daha açısal farlar bulunur. Yeni Countryman'in gündüzleri yanan LED ışıkları (isteğe bağlı) farların çevresi boyunca devam eden bir halka oluşturur ve farlar açık olduğunda dahi bir imza öğesi olarak karartılmış şekilde yanmaya devam eder. Arkadan bakıldığında, daha geniş omuzlar yeni Countryman'in daha da güçlü görünmesini sağlar. Özellikle belirgin olanlar: Yeni, dikey LED'li stop lambaları (isteğe bağlı).



Motorlar: Daha güçlü ve daha verimli.



Lansmanda, ikinci nesil MINI Countryman bilindik Cooper, Cooper S, Cooper D ve Cooper SD versiyonları şeklinde sunulacaktır.



2017 yazında, MINI One/One D Countryman giriş-seviyesi modellerinin ve ilk takılabilir hibrit MINI olan Cooper S E Countryman ALL4'ün tanıtımını göreceğiz. Tüm üç ve dört silindirli motorlar MINI TwinPower Turbo teknolojisinden faydalanır.



Cooper, Cooper D ve Cooper SD – daha güçlü ve önemli ölçüde daha hızlı.



Motor yelpazesine bir bakışta güç ve yakıt verimliliği bakımından bir önceki modele göre önemli ilerlemeler ortaya çıkmaktadır. Daha önceki dört silindirli motorun yerine artık üç silindirli motor desteğine sahip olan yeni MINI Cooper Countryman, ciddi anlamda arttırılmış araç boyutlarına rağmen yüzde 10 civarında azalan yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ile birlikte 10 kW/14 hp ila 100 kW/136 hp arasında bir güç artışı yaşamıştır.



MINI Cooper D ve MINI Cooper SD'de, iyileştirmeler daha da etkileyicidir. Motorları artık 1.995 cc (daha önce 1.598 cc) kapasiteye sahiptir ki böylelikle daha fazla güç ve daha çabuk hızlanma sağlarlar ve yakıt tüketiminin yanı sıra CO2 emisyonu da daha düşüktür.



Bir bakışta yeni MINI Countryman motor modelleri:



MINI Cooper Countryman: 1,5 litre üç silindirli benzinli motor, 100 kW/136 hp, maks. 220 Nm tork, 0 – 100 km/s arası 9,6 sn, en yüksek hız 202 km/s, ECE yakıt tüketimi 5,5 l/100 km, CO 2 126 g/km.* ALL4 modeli olarak da mevcuttur. (8 İleri otomatik)



MINI Cooper S Countryman: 2,0 litre dört silindirli benzinli motor, 141 kW/192 hp, maks. 280 Nm tork, 0 – 100 km/s arası 7,5 sn, en yüksek hız 225 km/s, ECE yakıt tüketimi 6,2 l/100 km, CO2 141 g/km.* ALL4 modeli olarak da mevcuttur.



MINI Cooper D Countryman: 2,0 litre dört silindirli dizel motor, 110 kW/150 hp, maks. 330 Nm tork, 0 – 100 km/s arası 8,9 sn, en yüksek hız 208 km/s, ECE yakıt tüketimi 4,3 l/100 km, CO2 113 g/km.* ALL4 modeli olarak da mevcuttur.



MINI Cooper SD Countryman: 2,0 litre dört silindirli dizel motor, 140 kW/190 hp, maks. 400 Nm tork, 0 – 100 km/s arası 7,7 sn, en yüksek hız 220 km/s, ECE yakıt tüketimi 4,6 l/100 km, CO2 121 g/km.* ALL4 modeli olarak da mevcuttur.



Giriş seviyesi MINI One/One D Countryman versiyonları 2017 yazında çıkacaktır.



Değerler altı vitesli manuel şanzıman ve temel lastikler bulunan model içindir. ** Sadece sekiz vitesli Steptronic ile kullanılabilir, değerler temel lastikler içindir.



Dört silindirli modeller için öne çıkan sekiz vitesli otomatik şanzıman.



MINI One/One D, MINI Cooper/Cooper D ve Cooper S, standart olarak manuel altı vitesli şanzıman ile birlikte sunulmaktadır. MINI Cooper S E Countryman ALL4 modelinde, takılabilir hibrit tahrik gücü altı vitesli otomatik şanzıman (Steptronic) vasıtasıyla kanalize edilir. En güçlü dizel model olan MINI Cooper SD, standart olarak sekiz vitesli Steptronic ile birlikte sunulmaktadır. Daha çok çeşitli daha kısa aralıklı vites değişimleriyle spor sürüş için daha da iyi bir zemin sunar.



40 km'ye kadar tamamen elektrikle sürüş için takılabilir hibrit.



2017 Haziran'da, MINI Cooper S E Countryman ALL4 şeklindeki takılabilir hibrit modelin lansmanını göreceğiz. Elektrikli Countryman, benzersiz müşteri avantajı ve sürüş modu kombinasyonları sunmaktadır. Yükseltilmiş oturma pozisyonu, üstün çok yönlülük, dört çeker ve her gün kullanılabilirlik gibi tipik karakteristik SUV/SAV özellikleri mükemmel performans (6,9 sn.'de 0 – 100 km/s), go-kart yol tutuşu, örnek niteliğinde verimlilik (2,1 l/100 km yakıt tüketimi, 49 g/km CO2 emisyonu ) ve 40 kilometreye kadar tamamen elektrikle sürüş mesafesini bir araya getirmektedir. Bu özelliği, offroad heyecanının yanı sıra aile ve arkadaşlarla uzun mesafe seyahatlerine yönelik tüm gereksinimleri karşılayarak, onu yerel emisyon üretmeden sürülebilen ilk MINI yapmaktadır.



MINI Cooper S E Countryman ALL4'daki 1,5 litrelik üç silindirli benzinli motor (100 kW/136 hp), aküsü hem sürüş sırasında hem de şarj kablosu aracılığıyla normal elektrik prizinden veya panosundan şarj edilebilen 65 kW/88 hp r elektrikli motor ile bir araya getirilmiştir. Elektrikli motor (yüksek gerilimli akü dahil olmak üzere) arka aks üzerinde yer alır ve arka tekerleklere güç sağlar. Sürücüler, üç sürüş modundan birini seçmek için tek basmalı eDRIVE düğmesini kullanabilir: AUTO eDRIVE (akünün şarj durumuna bağlı olarak içten yanmalı motor ve/veya elektrikli motor), MAX eDRIVE (en yüksek 125 km/s hızla maksimum elektrik gücü kullanımı) veya SAVE BATTERY (devamında gerçekleşecek tamamen elektrikli sürüş için aynı anda akünün şarj edildiği içten yanmalı motor, örn. şehir içinde). Çok az daha küçük taban altı saklama bölmesi ve sabit arka koltuk tezgahı istisna olmakla birlikte, ilave elektrikli donanımın temel yük alanı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. MINI Cooper S E Countryman ALL4 altı yıl veya 100.000 kilometre boyunca geçerli olan bir akü garantisi ile birlikte sunulmaktadır.



Şasi: Arttırılmış boyutlar ile birlikte MINI deneyimi.



Yeni modelin arttırılmış tekerlek aralığı ve daha uzun aks mesafesi, yolcular için fark edilir şekilde daha fazla sürüş konforu ile sonuçlanmaktadır. Otomobilin kendine özgü kısa çıkıntıları ve daha sert gövde, çeşitli hafif mühendislik özellikleri ve bir takım şasi modifikasyonların desteğiyle MINI sürüş deneyimi korunmuştur. Sonuç: Artan boyutlarına rağmen, yeni MINI Countryman, her MINI'yi bu kadar benzersiz kılan aynı bilinen, doğrudan MINI yol tutuşunu sunmaktadır.



MINI Countryman'i benzersiz kılan donanım özellikleri.



Otomobil benzersiz MINI karakteri sadece tasarımda ve sıra dışı yol tutuşunda değil, aynı zamanda hiçbir rakibin sunmadığı sayısız standart ve isteğe bağlı donanım özelliklerinde kendi göstermektedir. Tavana monteli havalandırma deliğine entegre otomobil alarm sisteminin kırmızı LED durum lambası gibi detaylar da listeye dahildir. Gece, müşterilerin uzaktayken otoparkta MINI'lerini bulmalarına yardımcı olur. ve bir de özel MINI Yours (Sizin MINI'niz) tasarım yelpazesi mevcuttur. İç döşeme kaplamaları, deri döşeme, direksiyon simitleri, alaşımlı jantlar ve kabin içinde arka aydınlatmalı dekoratif kaplaması şeritlerinin dahil olduğu seçeneklerle müşterilerin yeni MINI Countryman'lerini daha da kişisel hale getirmelerini mümkün kılar.



MINI Countryman'in diğer özel donanım özellikleri (isteğe bağlı):



MINI ALL4 d ış tasar ı m optik paketi: Piyano Siyahı (Piano Black) renginde tampon öğeleri ve önerilen gümüş renkli plastik gövde altı koruması, belirgin hatlara sahip gümüş renkli yan eşikler, üç boyutlu tavan rayı bulunan özel ön ve arka etekler. Bu, MINI Countryman'e bir "offroad SAV" kimliği kazandırmaktadır. Gümüş renkli yan eşikleri bulunan tavan rayı ayrıca sipariş edilebilir.



John Cooper Works d ış tasar ı m paketi: MINI John Cooper Works Aerodinamik paketi, MINI John Cooper Works 18 inç jantlar, özel giriş eşikleri ve arka spoilerlerin yanı sıra sportif süspansiyon düzeni ve performans kontrolü, MINI Countryman için özel sportif bir tarz oluşturur. John Cooper Works iç tasarım paketi ile birleştirilmesi uygundur.Piknik Masası: Dışa katlanarak açılan, iki kişilik piknik masası bagaj bölümü ağzının üst kısmına yerleştirilmiştir. Koruyucu çamurluk dahildir. Bu, dışa katlanarak açılan iki parçalı bagaj kapağı olan SUV ler gibi kullanıma olanak sağlar.



MINI Find Mate: Bu özellik (Kablolu seçenek ile bağlantılı olarak), bir klips aracılığıyla eşyalara (örn. seyahat çantası, anahtar) takılmış olan bir Bluetooth bağlantılı cihazı (MINI Find Mate) içerir ve bunların yerini bulmaya yardımcı olur. MINI Find Mate, aracın yanı sıra bir akıllı telefon ve MINI uygulaması ile kablosuz iletişim kurar. MINI Find Mate ile akıllı telefon arasındaki bağlantının kesilmesi bir uyarı sesini tetikler. Bu da kullanıcının eşyalarını kazara otomobilleri içerisinde bırakmamalarına yardımcı olur. MINI Find Mate, son Bluetooth bağlantı noktasına kadar GPS aracılığıyla izlenebilir. Akıllı telefon uygulaması, MINI Find Mate'in bulmayı kolaylaştıran sesli sinyalini tetiklemek için kullanılabilir.



MINI Country Timer: "Always Open Timer" veya "MINIMALISM Analyser" tarzındaki, offroad seyahatlere yönelik bu tipik MINI ekranı, Countryman'in offroad özelliklerinin ne ölçüde kullanıldığını ölçer. Daha zorlu yol yüzeyi ve daha dik yollarda, ekranda daha güçlü titreşimler görünür.



MINI Connected: "Havalı yol arkadaşı".



Yeni MINI Countryman'in lansmanı ile birlikte yeni MINI Connected nesli de görücüye çıkıyor. İlave edilen akıllı telefon ile araç arasında kablosuz, otomatik bağlantıya sahip olma rahatlığına ek olarak, araç, sürücü ve ortam arasında akıllı bağlantıya odaklanılmıştır. MINI Connected, artık araç dışında kişisel mobilite planlaması için de kullanılabilecek bir kişisel mobilite asistanına dönüşüyor. Yeni, esnek bir platform olan Open Mobility Cloud'un gelişi, MINI Connected'ın Apple iPhone ve Apple Watch gibi mobil cihazlar aracılığıyla MINI sürücüsünün dijital yaşamına sorunsuzca entegre olmasını sağlıyor.



Her şey, kullanıcının kişisel mobilite ajandasına bağlıdır. Seyahat yönetimi, günlük randevular, varış yerlerinin ve rotaların planlanmasını kolaylaştırır ve zamanında varışı daha kolay ve daha stressiz hale getirir, aynı zamanda sürüş keyfini arttırır. MINI Connected, ayrıca Spotify, TuneIn Radio veya Amazon Music gibi "MINI Connected uyumlu" çok çeşitli uygulamalara erişim sağlar. En son MINI Connected nesli Apple Uygulama Mağazasında mevcuttur.