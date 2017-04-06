Yeni Mamak Kentsel Dönüşümü'nde kura heyecanı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin:

"Dünya çapında bu büyük projenin asıl mimarları siz değerli Mamaklı hemşerilerimizsiniz"

"Sizler destek vermemiş olsaydınız bu program bu dönüşüm gerçekleşmezdi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek:

"Mevcut olan yerlerde yeterli anlaşmalar olmadığı için kat karşılığı inşaata bugüne kadar girişemedik"

"Anlaştıktan sonra hem size kira verdik. Hem de onun ötesinde belediye bütçesinden para verip, konutlarınızı yapıp konutlarınızı size teslim ettik"

"Bugüne kadar 9 bin 400 gecekondu sahibi ile anlaşabildik. Gecekondu sahipleri ile anlaşma oranımız yüzde 67. Amacımız kimseyi mağdur etmeden sağlıklı ve huzurlu bir dönüşüm sağlamaktır"

"Teslim edilen toplam konut adeti bugünle birlikte 5 bin 150'ye çıkacak"



ANKARA - Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde kuralar çekildi. Proje kapsamında 955 konut, sahiplerine teslim edildi. Son teslim edilen konutlar ile beraber toplamda 5 bin 150 konut hak sahiplerine ulaştı.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde kuralar çekildi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül katıldı. Proje kapsamında tamamlanan 955 konut sahiplerine teslim edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmasında dünya çapında bir projenin hayata geçirildiğini kaydederek, "Bir tarafımda Ankara Büyükşehir Belediyemiz var. Diğer tarafımda Mamak Belediyemiz bir diğer tarafımda Toplu Konut İdaresi var. Dünya çapında bu büyük projenin asıl mimarları siz değerli Mamaklı hemşerilerimizsiniz. Mamak'ın çehresini değişiminde sizlerin vermiş olduğu karar sizlerin iş birliği çok önemliydi. Sizler destek vermemiş olsaydınız bu program bu dönüşüm gerçekleşmezdi" ifadelerine yer verdi.

Mamak'ta kentsel dönüşüm için harcanan para 567 trilyon

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mamak'ta kentsel dönüşüm için harcanan para miktarının 567 trilyon olduğunu kaydederek, "Bu para belediyenin kasasından çıktı. Mevcut olan yerlerde yeterli anlaşmalar olmadığı için kat karşılığı inşaata bugüne kadar girişemedik. Anlaştıktan sonra hem size kira verdik. Hem de onun ötesinde belediye bütçesinden para verip, konutlarınızı yapıp size teslim ettik" şeklinde konuştu.

"Toplam konuta adeti bugünle birlikte 5 bin 150'ye kadar çıkacaktır"

Projenin 14 etap halinde yürütüldüğünün bilgisini paylaşan Gökçek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Zeminde yaklaşık 13 bin 500 konut var. Bugüne kadar 9 bin 400 gecekondu sahibi ile anlaşabildik. Gecekondu sahipleri ile anlaşma oranımız yüzde 67, amacımız kimseyi mağdur etmeden sağlıklı ve huzurlu bir dönüşüm sağlamaktır. Burada yer alan yaklaşık 6 bin 100 adet gecekondunun yıkımını da bugüne kadar gerçekleştirdik. Belgeli 2 bin 585, belgesiz sözleşmeyi imzalayan bin 374 ve 40 adet iş yeri olmak üzere toplam 3 bin 999 adet yerin kuraları bitirilmiş ve konutları teslim edilmiştir. Toplam konut adeti bugünle birlikte 5 bin 150'ye kadar çıkacaktır."

Gökçek şu anda inşaatı devam eden bin 480 adet konut daha olduğunu ve en geç gelecek yıla kadar teslimlerinin gerçekleştirileceğini kaydetti. Konuşması sırasında bir müjde daha veren Gökçek, Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığının ana bulvar üzerinde bir alana yerleştirileceğini söyledi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise söz konusu proje kapsamında teslim edilecek 955 konut ile birlikte bugüne kadar toplamda 5 bin 150 konutun hak sahiplerine tesliminin gerçekleştiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kuraların çekimini başlattı. Kuralar noter huzurunda bilgisayar sistemi üzerinden elektronik olarak çekildi. Başkan Gökçek, kurası çekilen ilk vatandaşlara konutlarının anahtarını da teslim etti.

9 yıllık bekleyiş sona erdi

Kura heyecanı yaşayan vatandaşlar yaklaşık 9-10 yıldır evlerine kavuşmak için bu anı beklediklerini söyleyerek heyecanlarını dile getirdi. Vatandaşlar, hayalini kurdukları evlerin yüksek katlarda olmasını talep ederken bazılarının kura bekleyişi ise konutların yapımı sırasında aile fertlerinin vefat etmesi sebebiyle buruk bir heyecana dönüştü.

(BEN-BT-