Yeni Malatyaspor Zorda Olsa Kazandı

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı! TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde İrfan Buz'un takımı Yeni Malatyaspor ile Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.



Malatya İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Yeni Malatyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. İlk devresi golsüz geçen mücadelede dakikalar 73'ü gösterdiğinde Murat Akça sahneye çıktı, ağları sarstı. Mücadelede pozisyon bulmakta zorlanan Göztepe sahadan puansız ayrıldı



Öte yandan Göztepe'de Lokman Gör, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla soyunma odasının yolunu tuttu.



Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 57'ye yükseltip 3 hafta sonra galip geldi ve en yakın takipçisi Eskişehirspor ile arasındaki farkı 5 puana yükseltti. Göztepe ise 46 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatya deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Göztepe sahasında Sivasspor'u konuk edecek



Kaynak: Sporx