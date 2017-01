Yeni Malatyaspor U21: 1 - Mersin İdmanyurdu U21: 2

Yeni Malatyaspor U21 takımı, ligin 18. haftasında sahasında karşılaştığı Mersin İdmanyurdu'na 2-1 mağlup oldu.



Yeni Malatyaspor'un tek golünü 90'ıncı dakikada Ferhat Yıldırım atarken, konuk takımın gollerini 48 ve 58.dakikalarda Said Haydaroğlu kaydetti. Müsabakayı Recep İlker, Hüseyin Kılıç, Mahmut Uncu hakem triosu yönetti. Saat 11.00'da başlayan ma, her iki takımın da kontrollü oyunu seçmesiyle klasik orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Müsabakanın 48. dakikasında gelişen bir kontra atakta konuk takım Said'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Mersin 58'de Said ile bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi Yeni Malatyaspor maçın uzatma dakikalarında Ferhat Yıldırım'ın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi ancak müsabaka 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Yeni Malatyaspor U21 takımı bu yenilgiyle 34 puanla 18.sıraya geriledi. - MALATYA