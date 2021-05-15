Yeni Malatyaspor teknik direktörü kim? İrfan Buz kimdir, kaç yaşında?

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi. Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor son olarak Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmış ve teknik direktör arayışına girmişti. Malatyaspor arayışını sonlandırdı ve teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yeni Malatyaspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan 53 yaşındaki teknik adam, sonrasında Osmanlıspor, Samsunspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa'da görev aldı. Kulübün Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.

İRFAN BUZ KİMDİR?

İrfan Buz 15 Nisan 1967 yılı İstanbul doğumlu Türk teknik direktör ve aynı zamanda eski futbolcudur.

Futbolculuk kariyeri

Kulüp takımları kariyeri

15.04.1967 İstanbul doğumludur. 1971 yılında ailesi ile birlikte Almanya'ya göç etti. Almanya'da öğrenimini tamamladıktan sonra olarak Dortmund Üniversitesi Teknik İnşaat bölümünden inşaat teknikeri olarak mezun oldu. Almanya'nın çeşitli kulüplerinde futbol oynadıktan sonra 1988 yılında Almanya 3. Lig takımlarından Lüdenscheid takımından Türkiye 1. ligi futbol takımı Sarıyer Spor Kulübü'ne transfer oldu. Daha sonra sırası ile Vanspor ve Sakaryaspor'da oynadıktan sonra 1995 yılında Almanya'dan teklif alarak bu ülkeye geri döndü. Almanya'da futbol kariyerine devam ederken Barışspor Hackenberg takımında antrenör futbolcu olarak teklif aldı ve bu takımda antrenörlük hayatına başladı.

Teknik direktörlük kariyeri

1999 yılında Henef Köln spor okulunda UEFA B lisansını aldı. UEFA B lisansını birincilikle bitirdi.

Daha sonra DFB yani Almanya Futbol Federasyonu'ndan teklif aldı ve alt yapılarda U-11'den başlayarak U-19'a kadar bütün yaş guruplarında antrenör olarak görev aldı. Bu yapılardaki çalışmaları 1999 – 2008 yılına kadar devam etti. 2005 yılında UEFA A Lisansını aldı. 2009 yılında TFF Avrupa temsilciliği görevinde bulunan Erdal Keser hocadan teklif alarak Millî Takım scout'luğu görevine başladı. Bu bölge Schalke, Dortmund, Bochum, Essen ve Duisburg bölgelerini içine almakta, Türk futbolcularının en yoğun olduğu bölge olarak tanınmaktadır.

Daha sonra ise SpVg Olpe takımında 4 sene çalıştıran İrfan Buz, FC Iserlohn 46/49 takımının başına gelmiş ancak kısa bir süre bu takımı çalıştırdıktan sonra Bursaspor'da Christoph Daum'un yardımcılığına getirmiştir. Burada Daum'un yardımcılığını yapmış bu teknik adamın ayrılmasının ardından da 25 Mart 2014 günü Galatasaray ile deplasmanda oynanan Türkiye Kupası maçında takımın başına geçmiş ve takımı bu maçta Bekir Yılmaz'ın son dakika golüyle 2-2 berabere kalarak çok önemli bir avantaj kazanmıştır. Buz ise maçtan sonra "Hayatımın en mutlu günü !" ifadelerinde bulunmuştur.

Daha sonra Bursaspor'un adı Elvir Baliç ile anılsa ve hatta Baliç ile prensip anlaşmasına varılıp Türk Telekom Stadyumu'nda maçı takip etse de son anda yönetim kurulu takımın başına İrfan Buz'u getirme kararı almıştır.

İrfan Buz, 2014 - 2015 sezonu başlarında Bursaspor görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'in bu göreve gelmesi ile birlikte boşta kalan Buz, 24 Eylül 2014 tarihinde Gençlerbirliği takımınının başına getirilmiştir.