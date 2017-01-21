Yeni Malatyaspor Sokağı Açıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulan Yeni Malatyaspor Sokağı'nın açılışı yapıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, farkındalık oluşturma ve şehir hayatına canlılık katma adına Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulan Şemsiye Sokak ve son olarak yapılan Yeni Malatyaspor Sokağı vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.



Yeni Malatyaspor formalarının ve futbol toplarının asıldığı Yeni Malatyaspor Sokağı, sosyal paylaşım sitelerinde sporseverler tarafından paylaşılmaya devam ediyor.



Cumhuriyet Çarşısı'nda oluşturulan sokağın açılışı gerçekleştirildi.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, açılışta yaptığı konuşmada, Yeni Malatyaspor'un şehrin ortak paydası olduğunu belirtti.



Bu farkındalığın Malatyaspor'un oynayacağı maçlarda skora yansımasını dileyen Gürkan, "İnşallah liderliği göğüsleyerek, Süper ligde önümüzdeki yıl Malatyamızı görmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, sokağın çok güzel olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı başkan Gürkan'a teşekkür etti.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder'in konuşmasının ardından sokak gezildi.



Açılışa, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev, Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Abdulvahap Şerefhanlı, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı.