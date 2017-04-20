Yeni Malatyaspor, Giresunspor Maçına Hazırlanıyor

TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu, deplasmanda oynayacakları Giresunspor maçından iyi bir sonuçla ayrılarak, avantajlarını sürdürmek istediklerini söyledi.



Eren Tozlu, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında 2-1 yenildikleri Eskişehirspor maçında takım olarak kötü oynadıklarını ifade etti. Bu maçı kazanıp son haftalara daha avantajlı girmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Eren Tozlu, mağlup olmalarına rağmen liderliklerinin sürdürdüklerini kaydetti.



Eskişehirspor maçını unutmak zorunda olduklarını ifade eden Eren, "Çünkü iki gün sonra zorlu deplasmana gideceğiz. Önümüzde Giresunspor maçı var. Giresunspor maçından puan veya puanlar alıp, avantajımızı korumak istiyoruz. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Giresunspor maçında alacağımız puan veya puanlarla beraber sahamızdaki Göztepe maçını da kazanıp, tekrar avantajımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.



"Önümüze bakmamız gerekiyor"



Sarı-siyahlı takımın bir diğer forvet oyuncusu Ahmet Aras ise Eskişehirspor mağlubiyetini unutup önlerine baktıklarını söyledi.



Ellerinde 5 puanlık bir avantaj bulunduğunu anımsatan Ahmet Aras, "Taraftarımızın kalan 6 haftada aynı desteği bize göstermesi, bizim de bu süreci en az hasarla atlatıp önümüze bakmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda bunlar olur. Onun için hemen önümüze bakmamız gerekir." dedi.



Ahmet Aras, Eskişehirspor maçında gerçek kimliklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, hatalardan ders çıkarıp önlerine bakacaklarını ifade etti.



Kaliteli bir takıma sahip olduklarını dile getiren Ahmet Aras, "Giresunspor da ligin en iyi savunma yapan takımlarından. Gerçek kimliğimizi ortaya koyup, bu süreci en az hasarla atlatıp önümüzdeki Giresunspor maçında puan ve puanlar alacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Hazırlıklar sürüyor



Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor, 29. haftada deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde teknik direktör İrfan Buz, futbolcularla toplantı yaptı.



Antrenmana hafif tempolu koşuyla başlayan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.