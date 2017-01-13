Yeni Malatyaspor'da Hedef 3 Puan

Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, Sivasspor maçı öncesi, "Biz kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. 3 puanı içeride almak istiyoruz. Kazanan taraf biz olmalıyız" dedi.



Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İrfan Buz, ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti.



Ligin ikinci yarısında iyi hazırlandıklarını ve yarın önemli bir karşılaşmayla sezonun ikinci yarısını açacaklarını ifade eden Buz, "Çok önemli bir Sivasspor maçına çıkıyoruz. Allah nasip ederse taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz. Rakibimize karşı oynuyoruz. Aramızda iki puan var. Demeçlerine baktığımız zaman, açık ara farkla şampiyon olmak istiyorlar. Biz kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. O yüzden 3 puanı içeride almak istiyoruz. Kazanan taraf biz olmalıyız" dedi.



"Birkaç isim vardı ama onlar farklı kulüpleri tercih etti"



Transferdeki son durumla ilgili de konuşan Buz, "Transfer çalışmaları devam ediyor. Mevki olarak biz yönetimimize ilettik. Onlar çalışma içerisine girdi. Birkaç isim vardı ama onlar farklı kulüpleri tercih etti. Bu çalışmalar devam ediyor. Son aşamasını futbolcularımız ve yönetim görüşüyor" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin en kötü sahalarından biri bizim"



Buz, ikinci yarıda iç sahadaki bazı maçları İstanbul'da oynama gibi bir planlarının olmasına rağmen bunun neden değişikliğe uğradığının sorulması üzerine, "Her zaman takımın menfaatini düşünüyoruz. Diğer kulüplerin de zaman zaman böyle uygulamalar yaptığını biliyoruz. Gerçekten belki Türkiye'nin en kötü sahalarından biri bizim. Orada çalışan arkadaşlar elinden gelen her şeyi yapıyor ama stadımız eski. Yönetimimizle herkes gibi istişare içerisinde bulunduk. 'İstanbul'da nasıl olur' diye. Sonra burada oynama kararını verdik" diye konuştu. - MALATYA