Yeni Mahalle Semt Konağı ve 17 Parkın Açılışı Yapıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan Yeni Mahalle Semt Konağı'nın ve toplamda 76 bin 500 metrekare alan üzerinde 17 parkın açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye örnek bir ilçe oluşturmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, Kocasinan'ın yeşil dokusunu dünya normlarının üzerine çıkarttıklarını söyledi.



Törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 16 Nisan'da milletin karar vereceği bir seçim olacağını vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'ye sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler verdi. Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için 'Evet' denmesinin nedenlerini 3 konu başlığı altında aktardı. Bakan Özhaseki, şunları kaydetti: "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için 16 Nisan'da milletin vereceği karar tarihi önem taşıyor. Millet, 16 Nisan'da sandık başına gittiğinde kendini yönetecek sistem ile ilgili kararını kendisi verecek. Bunun neticesinde de ilk olarak çift başlılıktan kurtulmuş olunacak. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan oluşan mevcut sistem, tek bir hale gelecek. Bununla ilgili geçmişe bakıp Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü, Süleyman Demirel ile Turgut Özal ve Bülent Ecevit ile Ahmet Necdet Sezer'i hatırlayalım. Bu kavgalı sistemi sürdürmek zorunda değiliz. 'Evet' için bir diğer sebep ise istikrarlı hükümettir. Bu seçim Türkiye'nin kalıcı huzuru ve istikrarı içindir. Başka bir sebep olarak ise vesayet sistemini söyleyebiliriz. Milletimiz, milli ve manevi değerlere sahip insanları seçtiği için vesayet dediğimiz yapı bu tercihe asla razı olmadı. O yüzden iradenin üzerinde irade olmaması lazım. Bu oyunların bertaraf edilip, bu vesayetin bitirilmesi lazım. Darbeler tarihinin artık toprağa gömülmesi lazım. Vesayetten kurtulmuş, bağımsız ve güçlü bir 'Yeni Türkiye için 16 Nisan çok önemlidir. Söz de, yetki de milletimizindir. Milletimiz ülkemizin büyümesini, gelişmesini, güçlü olmasını istiyor. Bunu sağlayacak anahtar da 16 Nisan'a 'Evet' demekten geçiyor" ifadelerini kullandı.



Açılışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, Kocasinan'ın 13 farklı Mahallesi'nde yapılan 17 parkın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Çolakbayrakdar, "Daha Yeşil bir Kocasinan için 76 bin 500 metrekare alan üzerinde oluşturulmuş olan 17 parkımız şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. 2016 yılı içerisinde oyun grupları ve yürüyüş parkurları bulunan, değişik spor aktivitelerinin yapıldığı parkların yanı sıra değişik komplekste tamamen yeşil donatılarla oluşturulan 48 bin 500 metrekare parkı da Kocasinan'a kazandırdık. Dünya standartlarına göre kişi başına yeşil alan miktarı 7 metrekare olurken, Kocasinan'da kişi başına düşen alan, 7.8 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bu bizim için yeterli değildir. Daha yeşil ve daha modern Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.



Kocasinan Akademi çatısı altında Yeni Mahalle Semt Konağı'nda özel bir hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak burada 3-6 yaş çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Mahallemizin içerisinde özel eğitim gerektiren çocuklarımız için özel bir sınıf oluşturduk. Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitimin katkısıyla, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Çocuklarımızın bu mutluluğu her şeye değerdir. Farklı etkinliklerimiz ve hizmetlerimizle çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Türkiye'nin geleceği için 16 Nisan'da 'Evet' oyu çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Milletimizin güçlü bir şekilde 'Evet' kararı vermesiyle ülkemiz daha hızlı ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Yatırımların ve projelerin daha güçlü Türkiye'de olması için 16 Nisan'da 'Evet' demeliyiz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte protokol üyeleri kürsüye çıkarak, Yeni Mahalle Semt Konağının ve toplamda 76 bin 500 metrekare alan üzerinde 17 parkın açılışını yaptı. - KAYSERİ