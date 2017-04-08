Yeni Mahalle Camii'nin Tuvaletleri Yenileme Çalışması Devam Ediyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Yeni Mahalledeki caminin tuvaletleri yenileniyor.



Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yeni Mahalle Camii'nin tuvaletleri yenileme çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu. Başkan Yalçın, tuvaletlerin eskisinden çok daha güzel olacağını belirterek, "Yeni Mahalle camimizin tuvaletlerini tamamen yeniliyoruz. Çalışmalarımız bitmek üzere yeni mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Hep birlikte başaracağız, Pazaryeri kazanacak" dedi. - BİLECİK