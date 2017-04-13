Yeni Lincoln Navigator New York'ta Sahnede

CARMEDYA.COM – Lincoln, yeni Navigator'ı New York Fuarı'nda otomobil severler ile buluşturdu. Model bu değişim sırasında alüminyumdan yapılmış gövdesi ile 200 Kg hafiflemiş. 450 HP güç üreten model, Ford'un geliştirdiği 10 ileri otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Standart olarak üç sıra koltukla gelen yeni Lincoln Navigator, arka bölümde ayarlanabilir bir raf ile kargo alanı sunuyor. Modelde ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar dikkat çekiyor.



Ayrıca orta konsolda yer alan bilgi ekranı Apple CarPlay ve Android Auto gibi yazılımları destekliyor. 10 inç büyüklüğünde olan bu ekran WiFi özelliğinide bünyesinde barındırıyor. Bu sayede 10 kullanıcıya kadar internet size hizmet veriyor. Müzik severlerin kulağının pasını silecek bir diğer özellikte Revel Ultima ses sistemi. 20 hoparlörlü bu sistem keyifli yolculuklar vaat ediyor.