Yeni Kurulan Süt Tesisi Üretimini Artırmayı Hedefliyor

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan süt işleme entegre tesisi, günlük 5 ton olan süt işleme miktarını 20 tona çıkarmayı hedefliyor.



Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu süt işleme tesisinin sahibi Erhan Tekeme, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 milyon 700 bin lira proje bedeliyle TKDK'nın sağladığı yaklaşık yüzde 50 hibe destekle kurdukları işletmelerinde yaklaşık günde 5 ton süt işlendiğini belirtti.



Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak kurulan tesislerinde yoğurt, ayran kaşar, beyaz, teneke, örgü ve lor peynir türleri ile tereyağı üretimi yaptıklarını anlatan Tekeme, şunları kaydetti:



"Burada ürettiğimiz ürünlerimizi Muş merkez, ilçeleri ve çevre illere gönderiyoruz. Bunun dışında sipariş üzerine büyük şehirlere de gönderiyoruz. Şu anda günlük 5-6 ton civarında süt topluyoruz. Tonaj artırımı olarak, çiftliklerde ve köylerde inek doğumları artıkça 3 ayda süt kapasitemiz yaklaşık 20 tona ulaşacaktır. Biz kaliteye çok önem veriyoruz. Pazardaki yerimizi alabilmemiz için hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal süt üretiyoruz."