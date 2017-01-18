Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan süt işleme entegre tesisi, günlük 5 ton olan süt işleme miktarını 20 tona çıkarmayı hedefliyor.
Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu süt işleme tesisinin sahibi Erhan Tekeme, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 milyon 700 bin lira proje bedeliyle TKDK'nın sağladığı yaklaşık yüzde 50 hibe destekle kurdukları işletmelerinde yaklaşık günde 5 ton süt işlendiğini belirtti.
Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak kurulan tesislerinde yoğurt, ayran kaşar, beyaz, teneke, örgü ve lor peynir türleri ile tereyağı üretimi yaptıklarını anlatan Tekeme, şunları kaydetti:
"Burada ürettiğimiz ürünlerimizi Muş merkez, ilçeleri ve çevre illere gönderiyoruz. Bunun dışında sipariş üzerine büyük şehirlere de gönderiyoruz. Şu anda günlük 5-6 ton civarında süt topluyoruz. Tonaj artırımı olarak, çiftliklerde ve köylerde inek doğumları artıkça 3 ayda süt kapasitemiz yaklaşık 20 tona ulaşacaktır. Biz kaliteye çok önem veriyoruz. Pazardaki yerimizi alabilmemiz için hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal süt üretiyoruz."
Yeni Kurulan Süt Tesisi Üretimini Artırmayı Hedefliyor
Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan süt işleme entegre tesisi, günlük 5 ton olan süt işleme miktarını 20 tona çıkarmayı hedefliyor.
Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan süt işleme entegre tesisi, günlük 5 ton olan süt işleme miktarını 20 tona çıkarmayı hedefliyor.