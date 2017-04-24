Yeni Koleos ve Captur Autoshow'da

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Ayrıca Renault"nun tasarım anlayışı ve gelecekteki teknolojisi hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT olan konsept model TREZOR da stantta sergileniyor. TREZOR, yeni Renault tasarım anlayışının izlerini taşıyor: sıcak, yalın ve duygu dolu hatlar; C-biçimli far tasarmı.







Elektrikli otomobil teknolojisinin öncüsü ve Avrupa"nın bu pazarda lider markası Renault, artık rekor düzeyde 400km"lik sürüş menzili sunduğu ZOE ile bu alanda yepyeni bir sayfa açıyor. Yeni Z.E. 40 pil ile donatılan Renault ZOE, artık rekor düzeyde 400 km"lik sürüş menzili sunuyor.



Renault"nun yaratıcısı olduğu D MPV segmentinde ise Yeni Espace, ilk kez otomobilseverlerle Autoshow"da buluşuyor. Otomobil SUV benzeri kaslı yapısıyla göze çarpan Espace, dinamizmi ve gücü temsil ediyor.



Motorsporları tutkunları için ise F1 Show Car Autoshow"un en ilgi çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor.



OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından geçen hafta Türkiye"de Yılın Otomobili seçilen Megane Sedan da yeni ünvanı ile standın en gözde modelleri arasında yerini alıyor.



1488 m2 Renault standında ayrıca Talisman, Megane Ailesi, Clio HB, Twizy"nin de yer aldığı 16 araç sergileniyor.



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: "İstanbul Autoshow, 2017 yılında bizim için otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerin başında geliyor. Markamıza ait inovasyon ve yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturacağımız önemli bir organizasyon. Türkiye"de otomotiv sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak Autoshow organizasyonunda yer almanın bir anlamda sektöre destek olacağını düşünüyoruz. Autoshow İstanbul"da Yeni Renault Captur ve Koleos"un Türkiye ilk gösterimini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca konsept modelimiz2016"da En Güzel Konsept Otomobil seçilen TREZOR, şüphesiz otomobilseverlerin büyük beğenisini kazanacak. TREZOR, Marka"nın gelecekteki tasarım anlayışı ve inovasyon hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT. Elektrikli otomobilin öncü markası olarak bugün ZOE"nin elektrikli otomobiller arasında 400km gibi en uzun menzile sahip yeni bir versiyonunu sergiliyoruz. Renault standında otomobilseverleri sayısız yeniliklerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.