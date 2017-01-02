Yeni Kimlik Kartları İçin İlk Başvuruyu Vali Şentürk Yaptı

Kırşehir'de, nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartı için ilk başvuruyu Vali Necati Şentürk yaptı.



Yeni kimlik kartlarına başvurulan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde düzenlenen törenle başladı. İlk başvuruyu Kırşehir Valisi Şentürk yaptı.



Şentürk, işlemler öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, gizli imza ve fotoğraf ihtiva eden çipli kimlik kartlarının yüksek güvenlikli olduğunu belirtti.



Taşıması kolay olan, taklit imkanı bulunmayan kartların vatandaşlara kolaylıklar sağlayacağını dile getiren Vali Şentürk, şunları söyledi:



"Devletimizin ve hükümetimizin verdiği kararla nüfus cüzdanlarımız yenileniyor. Taşıması kolay, çok daha küçük ama güvenlikli kartlar hazırlanıyor. Taklit imkanı olmayan ve sahtesi kolay kolay üretilemeyen, polikarbondan yapılan bir kart. Parmak, damar ve aya (avuç içi) izi ihtiva ediyor. Bu nüfus cüzdanın sahte olup olmadığı konusunda bir şüphe olmayacak. Yurt dışına çıkışlarda çok ciddi bir sorundu ama makineye koyduğunuzda parmak, damar ve aya izi ile kimliğin o kişiye ait olup olmadığını derhal tespit edilecek. İmza ve gizli bir resim ihtiva ediyor. Nüfus bilgileri zaten var. Cinsiyet ayrımı renkte de kaldırılmış. Sadece içinde yazıyor."



Kırşehir Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şinasi Kaya da çipli kimlik kartı müracaatları aldıktan sonra sistem üzerinden Ankara'ya gönderildiğini ifade ederek, buradaki işlemlerin ardından kimlik kartlarının kargo ile vatandaşların adreslerine gönderileceğini dile getirdi.



Vali Şentürk, açıklamaların ardından yeni kimlik kartı için gerekli olan parmak, damar ve avuç içi izi taramasını yaptırdı. Şentürk, bu sırada evden çıkarken eline krem sürdüğünü belirterek, bu durumun makineyi etkileyip etkilemeyeceğini sordu. Görevliler, Şentürk'e bunun sorun olmayacağı yanıtını verdi.



Şentürk'ün ardından engeli bir avukat ile Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Beşkardaş'ın müracaatları alındı.



Vatandaşların ilk günden çipli kimli kartı başvurularına ilgi gösterdiği gözlendi.