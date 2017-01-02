Yeni Kimlik Kartları Dağıtılmaya Başlandı

Çipli kimlik kartlarının dağıtımına Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde de başlandı.



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ve bazı pilot illerde uygulamaya konulan "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi" ile yeni kimlik kartlarının dağıtımına Kütahya ve ilçelerinde başlandı.



Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve daire amirleri, Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek, yeni kimlik kartları hakkında Pazarlar Nüfus Müdürü Serpil Okumuş'tan bilgi aldılar.



Kaymakam Karaaslan, yeni kimlik kartı başvurusunda bulunarak kimlik kartı projesine Pazarlar'da start verdi.



Yeni düzenlenen kimlik kartlarının PTT kanalıyla vatandaşlara adreslerinde teslim edileceğini belirten Pazarlar Nüfus Müdürü Serpil Okumuş, "Adreste teslim edilemeyen kartlar, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne iade edilecek. Güvenli kimlik doğrulamasını sağlayacak kartlar vatandaşımıza 16 liraya mal olacak. Kolay taşınabilir ve dayanıklı özelliğe sahip olan yeni kartlar, taklit, tahrif ve kimlik sahteciliğini önleyecek. e-devlet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak ve mali kayıpları azaltılmış olacak. Seyahat belgesi ve e-imza yerine de kullanılabilecek" dedi.



Nüfus Müdürü Okumuş, vatandaşların yeni kimlik kartına sahip olmak için nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinin yanı sıra randevu sistemi ile Web portalı üzerinden randevu alınarak veya "Alo 199" numaralı çağrı merkezini arayarak başvuru yapabileceklerini de kaydetti.



Okumuş, "10 yıllık kullanım ömrüne sahip, polikarbon dayanıklı materyalden oluşan, temaslı ve temassız cip içeren, uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğeleri barındıran kartta; Vatandaşa ait nüfus bilgileri, fotoğraf ve biyometrik veriler güvenli bir şekilde karta işlenmektedir. Kart üzerinde tahrifat yapılması, yetkisiz kişilerce kartın yeniden üretilmesi olanaksızdır. Mevcut nüfus cüzdanlarında yapılabilen ve vatandaşın mağduriyetine yol açan tahrifat fotoğraf değiştirilmesi gibi sahtecilik işlemleri kimlik kartları ile tamamen önlenecektir. Kimlik kartları ile hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yapılabilecek, bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli bir şekilde kimlik doğrulamasına imkan sağlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları (TCKK) ile; Güvenli kimlik doğrulama yapılacaktır" dedi.



Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan ise açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi" kapsamında ilçemizde yeni kimlik kartlarının başvuruları alınmaya başlandı. 2017 yılı içerisinde hedefimiz ilçemiz halkının yüzde 80'ine yeni kimlik kartlarını vermek istiyoruz. Yeni kimlik kartlarının vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.(MB-EFE) - KÜTAHYA