TÜMÜ
Haberler Search
Yeni Kimlik Kartları Dağıtılıyor

Yeni Kimlik Kartları Dağıtılıyor

Gülnar İlçe Nüfus Müdürü İsmail Tuğ, çipli kimlik kartlarının vatandaşlara verilmeye başlandığını söyledi.

Yeni Kimlik Kartları Dağıtılıyor

Gülnar İlçe Nüfus Müdürü İsmail Tuğ, çipli kimlik kartlarının vatandaşlara verilmeye başlandığını söyledi.

Tuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kimlik kartlarının 2 Ocak itibarıyla vatandaşlara dağıtıldığını anlattı.

Vatandaşların herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvurabileceğini ifade eden Tuğ, 1 biometrik fotoğraf ile başvuruların yapılabileceğini, kartların posta ile teslim edileceğini anlattı.

Tuğ, kart ücretinin 16 lira olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gülnar, Vatan
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads