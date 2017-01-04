Gülnar İlçe Nüfus Müdürü İsmail Tuğ, çipli kimlik kartlarının vatandaşlara verilmeye başlandığını söyledi.
Tuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kimlik kartlarının 2 Ocak itibarıyla vatandaşlara dağıtıldığını anlattı.
Vatandaşların herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvurabileceğini ifade eden Tuğ, 1 biometrik fotoğraf ile başvuruların yapılabileceğini, kartların posta ile teslim edileceğini anlattı.
Tuğ, kart ücretinin 16 lira olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
Yeni Kimlik Kartları Dağıtılıyor
Gülnar İlçe Nüfus Müdürü İsmail Tuğ, çipli kimlik kartlarının vatandaşlara verilmeye başlandığını söyledi.
Gülnar İlçe Nüfus Müdürü İsmail Tuğ, çipli kimlik kartlarının vatandaşlara verilmeye başlandığını söyledi.
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