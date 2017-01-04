Yeni Kimlik Kartları Dağıtılıyor

Gülnar İlçe Nüfus Müdürü İsmail Tuğ, çipli kimlik kartlarının vatandaşlara verilmeye başlandığını söyledi.



Tuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kimlik kartlarının 2 Ocak itibarıyla vatandaşlara dağıtıldığını anlattı.



Vatandaşların herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvurabileceğini ifade eden Tuğ, 1 biometrik fotoğraf ile başvuruların yapılabileceğini, kartların posta ile teslim edileceğini anlattı.



Tuğ, kart ücretinin 16 lira olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.