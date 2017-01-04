Yeni Kimlik Kartına Başvuralar

Kavak'ta çipli kimlik kartını ilk alan İlçe Nüfus Müdürü Osman Takcı oldu.



Çipli kimlik kartı başvuruları 2 Ocak Pazartesi günü başlamasına rağmen hava muhalefetinden dolayı ilk başvuruyu Nüfus Müdürlüğü çalışanları yaptı.



Kargoyla gelen çipli kimlik kartını alan Nüfus Müdürü Osman Takçı, birkaç gün içinde çipli kimlik kartı başvurusu için yoğunluk görülebileceğini belirtti.



Takçı, "Biz Nüfus Müdürlüğü çalışanları olarak 2 Ocak'ta çipli kimlik kartı başvurumuzu yaptık. Çipli kimlik kartım kargo tarafından 3 gün sonra bana teslim edildi. Çipli kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı, memur kimliği, sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, askerlik kimlik kartı, avukat kimlik kartı, basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen benzeri belgeler fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılabilmektedir." diye konuştu.