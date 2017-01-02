Vezirköprü ilçesinde yeni kimlik kartı başvuruları başladı.



Vatandaşlar 2017 yılının ilk mesai gününde Vezirköprü İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek yeni kimlik kartı için başvuru yaptı.



Vezirköprü Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürü Halis Bilen, 2 Ocak 2017'den itibaren tüm Türkiye'de dağıtımına başlanan yeni kimlik kartlarına ilişkin açıklamada bulundu.



Kimlik paylaşım sistemine entegre çalışan uygulamalarda, cipli kimlikler yaygınlaşmadan önce gerekli değişikliklerin yapılacağını kaydeden Bilen, "Yeni kimlik kartlarıyla ilgili Vezirköprü İlçe Nüfus Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalarda tüm teknik kontroller yapılarak, bugünden itibaren başvurular alınmaya başlandı." dedi.



Yeni kimlik kartlarının 3-4 yıllık süreç içinde tüm vatandaşlara dağıtılmasının planlandığını belirten Bilen, şunları kaydetti:



"Vatandaşlar, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla başvurulabilir. Kimlik kartlarının değişim işlemi esnasında vatandaşlardan 16 lira yeni kart ücreti talep edilecektir. Ancak, TCKK kayıptan düzenlenmesi halinde ise 32 lira ücret ibraz edilecektir. Yine bu başvuru işlemleri için bir defaya mahsus kan grubunu gösteren belgenin de verilmesi gerekmektedir."



Bilen, başvuruların çağrı merkezine ait "199" hattı aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine başvurarak da yapılabildiğini dile getirerek, "Nüfus müdürlüklerine yeni kimlik kartı için gelen ve işlemleri tamamlananların parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır. İşlemler tamamlandıktan sonra yeni kimlik kartları 15 günlük süre içinde vatandaşlara PTT kargo aracılığıyla ikamet adreslerine gönderilerek teslim edilecek. Kimlikler belirtilen adreslerde vatandaşlara teslim edilmemesi durumunda ise kimlik kartları nüfus müdürlüklerine teslim edilir ve bir aylık süre zarfında teslim alınmayan kartlar iptal edip, imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecektir." diye konuştu.