Yeni Kimlik Kartı Başvuruları Başladı

Afşin'de yeni çipli kimlik kartları için başvurular alınmaya başlandı.



Afşin Nüfus Müdürlüğü, 2 Ocak 2017 itibariyle tüm illerde başlayan yeni çipli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları için vatandaşların işlemlerini yapmaya başladı. Afşin'de ilk kimlik kartı başvurusunu Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan yaptı.



Afşin Nüfus Müdürlüğüne gelen Kaymakam Ali Edip Budan, parmak izi ve gerekli evrak işlemlerinin ardından çipli kimlik başvurusunu gerçekleştirdi.



Tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayan yeni kimlik kartı sisteminin vatandaşların işini kolaylaştırdığını ifade eden Budan, şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanları artık bunan sonra kimlik kartları şeklinde basılacak ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Daha önceden birçok ilimizde başlamıştı ama bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde tüm nüfus müdürlüklerimizde bu hizmet verilmeye başlandı. Afşin ilçemizde de bugün ilk müracaatımızı biz yaptık."