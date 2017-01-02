Yeni Kimlik Kartı Başvuruları Başladı

Ordu'da, çipli kimlik kartlarına başvurular başladı.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde, yeni kimliklerin dağıtımı için program düzenlendi.



Vali İrfan Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, nüfus cüzdanının, kişinin o ülkeye bağlı bir vatandaş ve kimliğini ispat eden en önemli vesika olduğunu söyledi.



Nüfus cüzdanının, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunduğunu da gösteren çok önemli bir belge olduğunu vurgulayan Balkanlıoğlu, "Nüfus hizmetleri gittikçe modern hale geldi. Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda tek tip kart var. Asla taklit edilemez. Nüfus cüzdanı ve ehliyet, her türlü bilgiler o kartta mevcuttur." dedi.



Balkanlıoğlu, nüfus cüzdanlarının yenilenmesiyle hem taşıma kolaylığı, hem de taklit edilemezliği açısından son derece önemli bir hizmet olduğunu dile getirdi.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cevat Şahin ise yaklaşık 40 yıldır kullanılan kartlı nüfus cüzdanlarının, bugün itibariyle ömrünü tamamladığını belirterek, "Altınordu'da 4, Ünye'de 3, Fatsa'da iki kurul ve diğer ilçelerde tek banko olmak üzere T.C. kimlik kartı müracaatı için vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur." diye konuştu.



Şahin, yeni kimlik kartı almak için bir adet biometrik fotoğrafla birlikte vatandaşların herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvurmasının yeterli olacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından Vali Balkanlıoğlu ile beraberindeki protokol üyelerinin yeni kimlik kartı müracaatı alındı.



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.