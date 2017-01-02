Yeni Kimlik Kartı Başvuruları Başladı

Hanönü ilçesinde yeni kimlik kartı başvuruları alınmaya başladı.



Yetkililer, vatandaşların Nüfus Müdürlüklerinden veya online randevu sistemiyle kimlik kartı başvurusu yapabileceklerini belirterek, başvuru için kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğrafın yeterli olacağını kaydetti.



Ayrıca, kimlik kart bedelinin kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 lira kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 lira olarak belirlendiği öğrenildi.



Yeni kimlik kartları, 10 yıl kullanılacak.