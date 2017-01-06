Yeni Kimlik Kartı Başvuruları

Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan yeni kimlik kartı başvurusunda bulundu.



Kaymakamlık binasında bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne giden Kaymakam Akhan'ı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Yunus Karahan karşıladı.



Karahan, parmak ve avuç içi izlerini vererek, nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartı için başvuru yaptı.



Kaymakam Akhan, işlemlerin ardından, yeni kimlik kartı uygulamasının herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.