Yeni Kimlik Kartı Başvuruları

Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin ve Belediye Başkanı Abdullah Hacı, yeni kimlik kartı başvurusunda bulundu.



Kaymakamlık binasında bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne gelen Keskin ve Hacı'yı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Kenan Atay karşıladı.



Keskin ve Hacı, parmak ve avuç içi izlerini vererek, nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartı başvurularını yaptı.



Kaymakam Keskin, işlemlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kimlik kartı uygulamasının herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.



Kimlik kartlarında parmak ve avuç içi izi verilerinin bulunmasının çok önemli olduğunu belirten Keskin "Özellikle işlenecek olan suçların aydınlatılması bakımından çok önemli. Biz de yeni kimlik kartlarımızı almak için gerekli başvurumuzu yaptık. Arkadaşlar da gerekli işlemleri yaptılar ve yeni kimlik kartlarımız posta yoluyla 10 gün içerisinde bizlere ulaşacak. Yeni sistemde çok yenilik var. İnşallah hayırlısı olur diyorum." dedi.



Başkan Hacı da Türkiye Cumhuriyeti'nin teknolojiyi yakından takip ettiğini belirterek, yeni kimlik kartı uygulaması ile birçok konuda kolaylık sağlanacağını kaydetti.