Arguvan'da yeni kimlik kartı başvuruları başladı.



İlçe kaymakamı Cuma Emeç, İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelerek yeni kimlik başvurusunda bulundu.



Emeç, başvuru sonrası yaptığı açıklamada, kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.



Başvuru için doğrudan nüfus müdürlüklerine gidilebileceğini aktaran Emeç, zaman kaybına sebep vermemek için randevu da alınabileceğini sözlerine ekledi.