Yeni KHK Yayınlandı: Milli Piyango Türkiye Varlık Fonu'na Devredildi!

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni çıkan KHK ile birlikte Milli Piyango İdaresi ve şans oyunlarına dair lisans düzenleme hakkı Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

MİLLİ PİYANGO, 49 YIL SÜREYLE TÜRKİYE VARLIK FONU'NDA DEVREDİLDİ

2016 yılında özelleştirilmesi planlanan ancak birkaç kez ihalesi ertelenen Milli Piyango İdaresi'nin tüm hakları Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Varlık Fonu'na geçirildi.

680 sayılı kararnamede kararla ilgili olarak, "Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisans, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 49 yıl süreyle 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca kurulan Türkiye Varlık Fonuna verilmiştir. Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, İdare lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye İdare yetkilidir." ifadeleri yer aldı.



