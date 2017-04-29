Yeni KHK ile Kapatılan Vakıf, Dernek ve Sağlık Kuruluşlarının Listesi

OHAL kapsamında yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı.

İŞTE KAPATILAN VAKIF, DERNEK VE SAĞLIK KURULUŞLARI:







