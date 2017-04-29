Yeni KHK İle Deniz Kuvvetleri'nden 130 Asker İhraç Edildi! İşte İhraç Edilen Askerlerin Listesi

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile kamudan FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 3 bin 939 personel ihraç edildi.

DENİZ KUVVETLERİN 130 ASKER İHRAÇ EDİLDİ

Resmi Gazetede yayımlanan 689 sayılı yeni KHK ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bin 105 personel görevden ihraç edildi.

İşte 130'u asker olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 141 personelin isim listesi:











