Yeni KHK İle 6 Bakanlıkta Toplam 121 Kamu Personeli Göreve İade Edildi
Son yayınlanan 689 sayılı KHK ile 6 bakanlıkta görev yapan toplamda 121 kamu personeli göreve iade edildi.
Son yayınlanan 689 sayılı kanun hükmünde kararname ile Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan ihraç edilen 121 personel göreve iade edildi.
İşte çeşitli bakanlıklardan göreve iade edilen personellerin isim ve listesi: