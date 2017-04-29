Yeni KHK İle 34 Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Göreve İade Edildi
Yeni yayınlanan 689 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ihraç edilen 34 personel göreve iade edildi. İşte göreve iade edilen Diyanet personellerinin listesi ve isimleri.
Daha önce yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) görevden alınan 34 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli yeni yayınlanan 689 sayılı KHK ile göreve iade edildi.
689 sayılı KHK ile göreve iade edilen Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin isimleri: