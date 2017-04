Yeni Khk ile 3 Bin 974 Kişi Kamu Görevinden Çıkartıldı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 689 sayılı KHK ile toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 236 kişi görevine iade edildi.



OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 17 Nisan'da toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.



Buna göre, TBMM'den 3, Danıştaydan 3, Yargıtaydan 19, Yüksek Seçim Kurulundan 6, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 6, Başbakanlıktan 3, Diyanet İşleri Başkanlığından 201, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan 2, Sermaye Piyasası Kurulundan 23, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından birer personel için ihraç kararı verildi.



Adalet Bakanlığından bin 127, Türkiye Adalet Akademisinden bir, Avrupa Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan iki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 15, İller Bankasından iki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 13, Dışişleri Bakanlığından 19, Ekonomi Bakanlığından 20, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 89 kişi çıkarıldı.



Milli Savunma Bakanlığından 36, Akaryakıt İkmal ve NATO Tesisleri İşletme Başkanlığından bir, Genelkurmay Başkanlığından 8, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 478, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 141, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 447, Jandarma Genel Komutanlığından 56, Sahil Güvenlik Komutanlığından da 120 kişinin görevine son verildi.



Ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden 18, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kurumlardan 66, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 68, Rekabet Kurumundan 16, İçişleri Bakanlığından 8, Kalkınma Bakanlığından 13, Kültür ve Turizm Bakanlığından 4, Kamu İhale Kurumundan 6, Milli Eğitim Bakanlığından 29, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 5, Savunma Sanayii Müsteşarlığından 2, Sağlık Bakanlığından 216, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından 98, üniversitelerden ise 484 akademik, 98 idari personelin ihracı gerçekleştirildi.



KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.



Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.



Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler.



İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunularak, bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.



Göreve iadeler



Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen kişilerin listesine de yer verildi.



Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığından 34, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 15, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 4, İller Bankasından bir, Ekonomi Bakanlığından 3, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 42, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 34, Milli Eğitim Bakanlığından 11, Orman ve Su İşleri Bakanlığından 23, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan 51, üniversitelerden ise 18 kişi memuriyetlerine iade edildi.



Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.



Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.



Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.



59 burslu öğrencinin ilişiği kesildi



Yayımlanan KHK'da, yurt dışında burslu öğrenim gören ve öğrencilikle ilişiği kesilen kişilerin listesine yer verildi.



Buna göre, Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve 59 kişinin öğrencilikle ilişikleri kesildi.



Söz konusu kişilerin, bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin denklik işlemleri yapılmayacak ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.



Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbir kararları



689 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan gazete, dergi, vakıflar, dernekler ve özel sağlık kuruluşları kapatıldı.



Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.



Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.



Değişiklik hükümleri



KHK ile 15 Ağustos 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5'inci maddesinin birinci fıkrasına "Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY)" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya diğer terör örgütlerine" ibaresi eklendi.