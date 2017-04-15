Yeni Karides Türüne Pink Floyd Adı Verildi

Avını pembe kıskacıyla çıkardığı sesle felç eden ve yeni keşfedilen bir "tabanca karidesi" türüne unutulmaz İngiliz rock grubu Pink Floyd'un adı verildi.



Zoolog Dr Sammy de Grave yeni keşfedilen tabanca karidesine, grubun hayranı olduğu için bu ismi verdiğini açıkladı. Tabanca karideslerinin, biri diğerinden çok daha büyük olan iki kıskacı bulunuyor. Bu karides türü kıskacı açıp kapatarak çıkarttıkları 210 desibel yükseklikte sesle avlarını felç ediyor.



Kıskaçtan çıkan ve yüksek basınçlı bir kabarcık oluşturan bu "ses dalgası" çok yükseklere ulaşabiliyor. Tabanca sesinden ve ortalama bir rock konserinden daha yüksek olan bu ses, küçük balıkları felç ediyor ve hatta öldürüyor. Ses dalgası kabarcıkları, yaklaşık 1 salise kadar bir sürede 4400 santigrat derecelik bir sıcaklığa ulaşıyor. Bu sıcaklık neredeyse Güneş yüzeyindeki sıcaklıkla eşit.