Yeni Jeep Compass İstanbul'da Sergilenecek

Yeni Jeep Compass, Türkiye'de satışa sunulmadan önce İstanbul Autoshow 2017'de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.



Jeep tarafından yapılan açıklamaya göre, sınıfında gelişmiş 4x4 yeteneklerine sahip Compass, özgün Jeep tasarımı, on-road sürüş dinamikleri, yenilikçi güvenlik teknolojileri ile sınıfına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Avrupa tanıtımı Cenevre Otomobil Fuarında gerçekleştirilen yeni Jeep Compass, bu kez İstanbul Autoshow'da boy gösterecek.



İstanbul Autoshow'un yıldızları arasında yer alacak olan Jeep Compass; Longitude, Limited ve Trailhawk adı verilen 3 farklı donanım seviyelerine sahip olarak 1.4 litre benzinli ve hem 1.6 litre hem 2.0 litre dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye'de sonbahar aylarından itibaren satışa sunulacak.



Yeni Jeep Compass, 4x4 yeteneklerine ek olarak tasarım hatlarıyla da dikkati çekiyor. Otomobilin yeni geniş gövde tasarımı ve camdan tekerleğe kadar orantısı ilgi görüyor. Parlak siyah tavan kompakt SUV segmentinde premium bir görünümü beraberinde getiriyor.



Çift parça açılabilir cam tavan geniş açılma alanı sunuyor. Jeep Compass arka tasarımla da farklı. Arka tasarımı led teknolojisine sahip stop lambaları domine ediyor. Bagaj kapağına kadar uzanan iki parçalı stop tasarımı yeni Jeep Compass'ın genişlik algısını artırıyor.



Yeni Jeep Compass her biri son derece gelişmiş iki farklı, akıllı 4x4 sistemi sayesinde off-road kabiliyetini sunmaya hazırlanıyor. Yeni akıllı 4X4 sistemlerinin ikisi de motor torkunun yüzde 100'ünü tek bir tekerleğe iletebiliyor. Jeep Active Drive; sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve Jeep Active Drive Low; bu sınıfta tek 20: 1 oranlı sürünme moduna sahip sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi olarak ön plana çıkıyor.



Gerek Jeep Active Drive, gerekse Active Drive Low olmak üzere her iki dört tekerlekten çekiş sistemi de Jeep Selec-Terrain ile donatılmış olmasıyla öne çıkıyor. Jeep Selec-Terrain, her türlü hava ve yol şartında mümkün olan en iyi dört tekerlekten çekiş performansını sunmak üzere sürücüye "Normal, Kar, Kum ve Çamur" sürüş modları dışında Trailhawk versiyonuna özel "Rock" modu olmak üzere sürüş şartlarına göre 5 farklı sürüş modundan birini seçme imkanı sunuyor.