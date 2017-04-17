Yeni Jeep Compass İstanbul Autoshow'da Görücüye Çıkıyor
Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Yeni Jeep Compass, ülkemizde satışa sunulmadan önce İstanbul Autoshow 2017'de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.
Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Yeni Jeep Compass, ülkemizde satışa sunulmadan önce İstanbul Autoshow 2017'de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak
Kaynak: Dunya.com
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