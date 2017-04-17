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Yeni Jeep Compass İstanbul Autoshow'da Görücüye Çıkıyor
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Yeni Jeep Compass İstanbul Autoshow'da Görücüye Çıkıyor

Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Yeni Jeep Compass, ülkemizde satışa sunulmadan önce İstanbul Autoshow 2017'de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Yeni Jeep Compass İstanbul Autoshow'da Görücüye Çıkıyor

Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Yeni Jeep Compass, ülkemizde satışa sunulmadan önce İstanbul Autoshow 2017'de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak

Kaynak: Dunya.com

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