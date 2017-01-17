Yeni İş Yeri Açanlara Ruhsatları Verildi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeni iş yeri açan girişimcilere ruhsatlarını verdi.



Kesimoğlu, iş yeri açan 8 girişimciyi makamında kabul ederek, sohbet etti.



Girişimciliğin önemli olduğunu belirten Kesimoğlu, belediye olarak yeni iş yeri açan girişimcileri her zaman desteklediklerini söyledi.



İş yerine sahiplerini tebrik eden Kesimoğlu, girişimcilere ruhsatlarını verdi.