Yeni Intel Nuc Mini-Pc, Yeni İşlemci, Yeni Portlar ve Yeni Tasarım

En yeni Intel NUC mini-PC'lere Thunderbolt 3 soketlerini getiriyor.





Yeni Intel NUC mini-PC artık çok daha fazla bağlantı seçeneği sunuyor. Küçük bir masaüstü pc arayanlar için neredeyse standard haline gelen INTEL NUC mini-PC. Bu makinalar oldukça verimli ve kullanışlı oldular.



Şimdi Intel bu mini PC'lerin başarısını kendince ödüllendiriyor. Intel Nuc mini-PC'ler artık daha da iyi. Intel, küçük bilgisayar serisini yeni yedinci nesil masaüstü CPU'lar, yeni tasarım ve Thunderbolt 3 portlarıyla ödüllendiriyor.



Intel 5 yeni Nuc modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2 modelde 7.nesil i3 desktop işlemciyi, 2 modelinde i5 desktop işlemciyi ve 1 modelinde de 7.nesil i7 desktop işlemcisini kullanacak.



Ayrıca 2 farklı kasa boyutu olacak. 2.5 inç Sata disk kullanan modeli ile PCI Express SSD Disk kullanan modeli olacak. SSD Disk için olan kasa biraz daha küçük.



Intel'in yeni NUC serisi kesinlikle kompakt ve bağlantı seçenekleri şimdi çok daha fazla.



Her modelinde, bir microSD kart okuyucusu ve bir Thunderbolt 3.0 uyumlu USB-C yuvasından bahsetmiyorum bile, dört USB 3.0 portunun yanı sıra Ethernet, HDMI ve ses bağlantılarına sahip.



Bu haliyle fena görünmüyor. Tabi maliyetlerini açıkladığında hayal kırıklığı yaşamazsak.



Engadget



http://www.teknotalk.com/yeni-intel-nuc-mini-pc-52341/