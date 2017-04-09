Yeni İnegöl Kapalı Semt Pazarının Temeli Törenle Atıldı

İnegöl Belediyesi tarafından Akhisar, Baykoca ve Huzur Mahallelerine hizmet verecek Yeni İnegöl Kapalı Semt Pazarının temel atma töreni gerçekleştirildi. Kapalı pazaryerinin Ekim ayında tamamlanması planlanıyor.



İnegöl'ün 21 merkez ve 95 kırsal mahallesinin tamamına bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Yeni İnegöl bölgesi olarak adlandırılan bölgede kapalı semt pazarı oluşturmak üzere çalışmalara başladı. 4176 m2 alanda 550 tezgah ile Akhisar, Baykoca ve Huzur Mahallelerine hizmet verecek Yeni İnegöl Kapalı Semt Pazarının temel atma töreni Cuma günü 17.00'de gerçekleştirildi. Törene ilçe protokolünün ilgisi de yoğun oldu.



"İnegöl turizmle ihya olacak"



Temel atma töreni öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'ün 116 mahallesinin tamamına dokunmaya, temas etmeye, İnegöl'ün ekonomisine hız vermeye, yön vermeye, mobilyasından turizme, köftesinden kaplıcasına kadar bu işlere para harcamaya çalıştıklarını söyledi. Bu anlamda yapılan faaliyetlerden söz eden Aktaş, "Şuanda Azerbaycan'da fuarda arkadaşlarımız. Geçen hafta Bursa'da, önceki hafta Ankara'da fuardaydılar. Ocak ayında Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan EMITT'teydiler. Hep söylüyorum, özellikle son 1 yıldır ifade ediyorum inşallah İnegöl bir turizm şehri olacak. Turizmle, bacasız sanayiyle İnegöl ihya olacak. Ama takdir edersiniz ki bu alt yapıyı, zemini hazırlamak gerekiyor" dedi.



"Akhisar çekim merkezi olacak"



Temelini attıkları ve Akhisar, Baykoca ile Huzur Mahallelerine hizmet edecek kapalı pazaryerinin 4 milyon TL'ye mal olduğunu da hatırlatan Aktaş, "Burada hayata geçireceğimiz semt pazarımız 4 milyon TL'ye mal olacak olan çok güzel bir organizasyon olacak. Akhisar ve Baykoca Mahallelerimizle birlikte aynı zamanda Huzur Mahallemize de hitap etmiş olacak. Bildiğiniz gibi Baykoca yeni teşekkül eden bir mahalle. Osmanlı'nın ilk şehidi olan Osmangazi'nin yeğeninin adını verdik. Merkezdeki 21. Mahallemiz oldu. Tabi yavaş yavaş burada hizmetler hayat buluyor. Suyuyla, kanalizasyonuyla, yoluyla birçok şeyi burada hayata geçirmeye çalıştık. İnşallah bittikten sonra modern bir Pazar yeri olacak. Tabi burada birçok çalışmalar da daha önce yapıldı. Gençlik Merkeziyle, irtibat noktalarıyla, futbol sahalarıyla, semt sahalarıyla, bilgi kültür evleriyle, doğalgaz getirildi, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapıldı. Şimdi Akhisar'da çok mükemmel bir proje daha yükseliyor. Yakın zamanda temelini attık Masal Köyü parkı. Akhisar'ı müthiş bir çekim merkezi haline getirecek. Çünkü insanlar çocuklarını oraya getirmek zorunda kalacaklar. Kullanılacak malzemeleri Ankara'da hazırlanıyor şuanda. Bir taraftan da parkın alanı hazırlanmaya çalışılıyor. O alışılagelmiş parklardan çok farklı olarak hayat bulacak" şeklinde konuştu. - BURSA