Yeni İmar Yönetmeliği'ne Katkı Koyacak Seminer

Osmangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Belediyeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen 'İmar Çalıştay Toplantısı'nda ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin imar müdürlüklerinde görev yapan teknik personel bir araya geldi.

Crowne Plaza'da gerçekleştirilen İmar Çalıştay Toplantısı'na Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imar müdürlüklerinde görev yapan teknik personel katıldı. 3 gün süren toplantıda mevcut imar yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni çıkarılacak olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği konusundaki görüş ve beklentiler dile getirildi. Farklı belediyelerde görev yapan teknik personelin karma olarak oturduğu ve karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunduğu toplantı sonunda çıkan sonuç raporları tanzim edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni çıkarılacak olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne yön vermesi hedefleniyor.

"BU ÇALIŞMA BAKANLIĞA DA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Seminerin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediyesi ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa, her yönüyle öncü bir şehir. Çevre ve Şehir Bakanlığı ile birlikte aynı anda biz de şehirlerle ilgili düşüncelerin paylaşılmasını sağlamak adına bu toplantıları düzenliyoruz. Türkiye, şehircilik konusunda hızla gelişiyor. Yerel yöneticiler olarak bizler de bu gelişimi değerlendirerek bir yol çizmemiz gerekiyor. İmar konusunda belediyelerin ciddi uygulamaları var. Hem merkezi hem de yerel yönetimler olarak ülkemizi yeniden inşa etmek için çalışıyoruz. Bizler de Bursa ölçeğinde bunu konuşuyoruz. Bu semineri düzenleme amacımız da Bursa'daki tüm belediyelerin imar müdürlüğünde çalışan personelin bir araya gelerek düşüncelerini almak istedik. İmar mevzuatı konusunda karşımıza çıkan sıkıntılar nelerdir? Uygulama esnasında hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Bu soruların cevaplarını ve çözümlerini konuşmak adına bir araya geldik. Ben doğru sonuçların ortaya çıkacağına inanıyorum. Bizlerin bu çalışması bakanlığa da katkı sağlayacaktır. Katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

İmar Çalıştay Toplantısı'na konuşmacı olarak katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan da katılımcılara, çevre ve şehircilik uzmanları tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara ve alanlara ilişkin uygulamalar, planlama ve uygulama süreçleri ve finansman yöntemleri hakkında sunum yaptı. Kotan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Türkiye'deki afet risklerinin önlenmesi konusunda hızla çalışma başlattıklarını anlatarak, şunları söyledi: "Bakanlığımız, '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunu'nu yürürlüğe koymuştur. Kentsel dönüşümle çağdaş ve modern şehirler oluşturulduğu gibi kentsel dönüşüm yoksulluğun azaltılması, gecekondu bölgelerindeki illegal oluşumların önünün kesilmesi ile doğal ve tarihi yerlerin korunması açısından önem taşıyor. Kentsel Dönüşüm rant aracı olarak görülmemelidir. Ülkemizin her kesimini kapsayan, ekonomik ve sosyal dönüşümü sağlayacak bir araçtır"

Başkan Dündar, toplantı sonunda Suna Kotan'a plaket takdim etti.