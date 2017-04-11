Yeni İmar Yolları Açıldı

Mevcut planlarda yol olarak görünen ancak kullanılamayan yollar Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından açıldı.



Teknopark Caddesi, Mimoza Sokak, Behlül Sokak ve Erberk Sokak'ta yeni imar yolu açımlarının tamamlanmasının ardından İSU ekipleri altyapı çalışmalarına başladı.



Başiskele Belediyesi ilçedeki imar yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yeniköy Merkez Mahallesi'nin yeni imar yollarını açımlarını tamamlayarak stabilize malzeme serdi.



Bu çalışmaların ardından İSU ekipleri gerekli altyapı çalışmalarını yapmak için harekete geçti. - KOCAELİ